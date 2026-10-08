Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли в сентябре на 7,2%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - По сети ОАО "РЖД" в сентябре 2026 г. во всех видах сообщения было перевезено 651,9 тыс. груженых и порожних контейнеров (TEU), что на 7,2% больше, чем за такой же месяц 2025 г., сообщила компания.

В январе - сентябре 2026 г. перевезено 5,911 млн TEU груженых и порожних контейнеров, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2025 г.

В том числе во внутреннем сообщении транспортировано 2,214 млн TEU (+0,1%), в импортном - 1,529 млн TEU (+23,7%), в экспортном - 1,295 млн TEU (-2,1%), в транзитном - 872,2 тыс. TEU (+1,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения за девять месяцев 2026г., составило 4,298 млн TEU (+7,1%), в том числе во внутреннем сообщении - 981,4 тыс. TEU (-1,3%), в импортном - 1,381 млн TEU (+25,9%), в экспортном - 1,21 млн TEU (-2,6%), в транзитном - 723,6 тыс. TEU (+5,4%).

Всего в контейнерах было перевезено 61,1 млн тонн грузов (+2%), в том числе: химикатов и соды - 623,9 тыс. TEU (+5,6% к уровню января - сентября 2025 г.); промышленных товаров - 390,3 тыс. (+21,3%); метизов - 382,7 тыс. (+21,6%); лесных грузов - 379,7 тыс. (-15%); автомобилей и комплектующих - 318,1 тыс. (рост в 1,5 раза); машин, станков, двигателей - 308,1 тыс. (+27,4%); химических и минеральных удобрений - 300,3 тыс. (-10,9%); бумаги - 279,1 тыс. (-5,1%); черных металлов - 169 тыс. (+3,8%); остальных и сборных грузов - 162,7 тыс. (+7,2%); цветных металлов - 139,1 тыс. (+13,9%); зерна - 136,2 тыс. (рост в 1,6 раза); строительных грузов - 123,6 тыс. (-7,1%); нефти и нефтепродуктов - 75,1 тыс. (+7%); продуктов перемола - 34 тыс. (+4,4%); цветной руды и серного сырья - 32,3 тыс. (+24,4%); рыбы - 23,7 тыс. (-9,3%); мяса и животного масла - 19,8 тыс. (-5,4%); картофеля, овощей, фруктов - 8,5 тыс. (+7,2%); остальных продовольственных товаров - 252, 2 тыс. TEU (-10,4%).