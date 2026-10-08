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Доля интернет-торговли в РФ достигла 21% всех розничных продаж

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в РФ составляет 21%; практически 70% онлайн-продаж приходится на цифровые площадки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На цифровые площадки приходится практически 70% всех онлайн-продаж, а доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж достигла 21%", - сказала Попова в четверг на Первой Международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху".

По ее словам, по итогам 2025 года количество заказов на платформах превысило 10 млрд.

"За восемь лет количество обращений к нам по вопросам дистанционной продажи выросло практически в пять раз. При этом рост обращений нельзя автоматически трактовать как пропорциональный рост нарушений", - уточнила Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова
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