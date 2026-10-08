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Сбер пока не пересматривает прогноз по корпоративному кредитованию на 2026 г.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитного портфеля на 2026 года, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы в настоящий момент не пересматриваем прогноз по корпоративному кредитованию. Думаю, что наш портфель останется в тех пределах, которые мы указывали в нашем прогнозе. Рост портфеля напрямую зависит от экономической активности, от ключевой ставки", - сообщил Ведяхин журналистам в кулуарах форума "Сбер инвестиций".

Сбербанк в июле понизил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2026 год в целом по сектору с 10-12% до 8-10% (сам банк планирует расти на уровне сектора).

Сбербанк
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