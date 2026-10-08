Шадаев предсказал годы больших изменений в российском телекоме

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российскую отрасль телекоммуникаций в ближайшие годы ожидают большие изменения с точки зрения архитектуры и регуляторных механизмов, в том числе в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"В целом, если резюмировать, мне кажется, что телеком все последние годы развивался очень так планомерно, системно... Понятно, что есть шоки, связанные с прекращением поставок, замещение зарубежных решений на российские... Но мне кажется, что мы сейчас стоим с точки зрения новой архитектуры (на пороге - ИФ), то есть следующие годы – это годы больших изменений, ощущение такое. И регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что телеком будет так динамично колбасить", - сказал Шадаев в четверг на пленарной сессии форума "Цифровые решения" в национальном центре"Россия".

Министр выразил надежду, что в РФ будет создано полномасштабное производство оборудования для развертывания сетей связи нового поколения – 5G.

"Пока коллеги (производители оборудования - ИФ) стремительно идут, действительно, время очень маленькое, гигантский скачок нужно делать. Я напомню, в 2022 году у нас не было ничего своего. А то, что мы сейчас видим, – уже (оборудование для - ИФ) LTE в коммерческой эксплуатации, уже (для) 5G в октябре появится", - сказал Шадаев.