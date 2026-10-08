Суд РФ частично удовлетворил иск "Газпрома" к Gasunie о запрете исполнения иностранного арбитража

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 8 октября частично удовлетворил иск ПАО "Газпром" к голландской газотранспортной компании Gasunie и ряду европейских юридических фирм, сообщается в арбитражной картотеке.

Какие требования российской монополии были удовлетворены, не уточняется.

Иск был подан в начале лета к нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services B.V. В числе ответчиков также юридическая фирма De Brauw Blackstone Westbroek N.V. и офис судебного пристава Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

"Газпром" требовал запретить Gasunie приводить в исполнение решение Международного арбитражного суда Международной торговой палаты от 31 декабря 2024 года по делу № 27985/GL/DTI, полученное в нарушение исключительной компетенции российских судов.

Также истец требовал запретить ответчикам инициировать и продолжать любые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства в отношении ПАО "Газпром" и South Stream Transport B.V. за пределами РФ в связи с договорами займа 2016-2018 годов. На случай нарушения запрета "Газпром" просит назначить судебную неустойку в 57 млн евро (5,5 млрд рублей).