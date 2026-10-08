Минфин РФ пока не видит необходимости в донастройке ИИС-3

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ открыт к обсуждению инициатив профучастников по модернизации механизма индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), но на данный момент необходимости в корректировках не видит, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.

"Мы с профучастниками запланировали обсуждение этого вопроса. На данном этапе наша позиция была, что пока что-то менять мы не видели определенных доказательств, что это реально необходимо, что это является каким-то стоп-фактором", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах форума "СберИнвестиций".

"Но еще, конечно, будем обсуждать, коллеги запросили у нас такое обсуждение. Будем отрабатывать с ними. Мы всегда открыты к такому диалогу", - добавил замминистра.

ИИС нового типа (ИИС-3) появились в 2024 году. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он составляет пять лет, далее он постепенно повысится до десяти.

НАУФОР ранее в октябре сообщила, что направила в Минфин письмо с предложениями по модернизации ИИС-3. Такие изменения, по мнению ассоциации, нужны для более эффективного использования инструмента в рамках задачи увеличения капитализации российского фондового рынка к 2030 году.

НАУФОР, в частности, предложила отказаться от увеличения минимального срока ведения ИИС-3 после 2026 года, а также сократить его до трех лет для инвесторов, вносящих на счет менее 1 млн рублей в год. Помимо этого, предлагается разрешить зачислять на банковские счета инвесторов купоны по облигациям и предусмотреть возможность частичного вывода средств с ИИС (до 50%).