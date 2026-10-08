Поиск

Минфин РФ пока не видит необходимости в донастройке ИИС-3

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ открыт к обсуждению инициатив профучастников по модернизации механизма индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), но на данный момент необходимости в корректировках не видит, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.

"Мы с профучастниками запланировали обсуждение этого вопроса. На данном этапе наша позиция была, что пока что-то менять мы не видели определенных доказательств, что это реально необходимо, что это является каким-то стоп-фактором", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах форума "СберИнвестиций".

"Но еще, конечно, будем обсуждать, коллеги запросили у нас такое обсуждение. Будем отрабатывать с ними. Мы всегда открыты к такому диалогу", - добавил замминистра.

ИИС нового типа (ИИС-3) появились в 2024 году. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он составляет пять лет, далее он постепенно повысится до десяти.

НАУФОР ранее в октябре сообщила, что направила в Минфин письмо с предложениями по модернизации ИИС-3. Такие изменения, по мнению ассоциации, нужны для более эффективного использования инструмента в рамках задачи увеличения капитализации российского фондового рынка к 2030 году.

НАУФОР, в частности, предложила отказаться от увеличения минимального срока ведения ИИС-3 после 2026 года, а также сократить его до трех лет для инвесторов, вносящих на счет менее 1 млн рублей в год. Помимо этого, предлагается разрешить зачислять на банковские счета инвесторов купоны по облигациям и предусмотреть возможность частичного вывода средств с ИИС (до 50%).

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Соглашение о продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" инвесткомпании Carlyle истекло в июле

Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

 Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

В Сбере сообщили об активной работе с "Самолетом" и подготовке плана улучшения ситуации

ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

 ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

Греф пообещал "очень хорошие" дивиденды Сбербанка по итогам 2026 года

"КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн

 "КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 72,97%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 72,97%

Нефть Brent подорожала до $102,46 за баррель

Уолл-стрит снизилась в среду после публикации протокола ФРС

 Уолл-стрит снизилась в среду после публикации протокола ФРС

БПЛА нанесли повреждения электроподстанции Яковлевского ГОКа "Северстали"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12172 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3855 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов