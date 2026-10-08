На юге России винодельни получают от энотуризма до 25% выручки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Разрешение строить гостиницы на землях виноградарства стало важным шагом для повышения доходов от энотуризма, у принимающих туристов виноделен на юге России выручка от этого вида деятельности доходит до 25%, сообщил на агрофоруме "Золотая осень-2026" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Это был очень важный шаг со стороны Минсельхоза, и мы об этом просили: на землях виноградарства размещать гостиницы, потому что действительно прекрасные объекты построили винодельни, большие дегустационные залы, но кто-то даже построил гостиницу, а ввести не может, потому что нельзя было. Вот сейчас сделали так, что можно, и можно останавливаться, отдыхать", - сказал он.

Решетников подчеркнул, что прием туристов стал серьезной статьей дохода многих виноделов.

"Я поразился параметрам, вот у нас винодельни, кто-то говорит: 25% выручки - это те, кто приезжают, вот эти залы, мероприятия, экскурсии и так далее. Понятно, что это юг, это и так раскрученные дестинации, куда много туристов едет, но вот это такая дополнительная точка и дополнительный бизнес. Это тоже говорит о том потенциале, который есть", - сказал министр.

Решетников подчеркнул, что Минэкономразвития готово вместе с регионами в приоритетном порядке дорабатывать вопросы подведения дорог, связи, энергетики к объектам сельхозтуризма. Еще одним важным направлением совместной работы Минсельхоза и Минэкономразвития он назвал продвижение маршрутов агротуризма.

В декабре 2025 года в России был принят закон, который разрешил размещать винодельни, дегустационные залы, объекты сельского туризма (гостиницы) на землях, занятых виноградниками, с целью развития эногастрономического туризма.