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Сбербанк готовит пилот по секьюритизации автокредитов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует в конце ноября - начале декабря провести первую пилотную сделку по секьюритизации автокредитов, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

В 2027 году Сбербанк планирует масштабировать секьюритизацию собственных автокредитов. Банк не намерен ограничиваться только ими и планирует освоить новые классы активов.

"Мы вообще хотим и делаем такую систему относительно постоянного, стабильного инструмента, как секьюритизация для розничных клиентов. Мы хотим, чтобы наши клиенты понимали и знали, примерно в какие сроки Сбер будет выпускать ту или иную бумагу. Наша задача - фактически сделать такой календарь инвестора, в котором каждый год определенное количество выпусков должно появиться по потребам, ипотеке и автокредитам. Мы считаем, что это тоже хороший дополнительный инструмент (секьюритизация автокредитов - ИФ), который должен появиться на рынке для инвесторов, чтобы они могли сбалансировать свой портфель и выбрать наиболее оптимальную стратегию", - сказал Царёв.

Сбербанк к настоящему времени разместил облигации старших траншей по сделкам неипотечной секьюритизации общим объёмом более 190 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбер Сбербанк
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