Зерновая ассоциация России считает объективной цену пшеницы на госзакупках в 10 тыс. руб./т

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Зерновая ассоциация России считает объективной цену пшеницы в ходе предстоящих закупочных интервенций в 10 тыс. рублей за тонну.

"В текущих условиях, закупочная цена на уровне 10 тыс. рублей за тонну пшеницы видится объективной - это соответствует текущей рыночной конъюнктуре, а по ряду регионов превышает действующие цены закупки пшеницы", - заявила исполнительный директор ассоциации Ксения Боломатова журналистам в кулуарах выставки "Золотая осень - 2026" в четверг.

Кроме того, отметила она, реализация по таким ценам позволит аграриям компенсировать производственные затраты.

"Возврат закупочных цен хотя бы выше порога в 10 тыс. рублей за тонну стал бы уже первым важным сигналом разворота рынка", - считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Боломатова напомнила, что проведение государственных закупочных интервенций планируется в регионах, которые традиционно ориентированы на экспорт и поэтому в наибольшей степени пострадали от нарушения логистики в Азово-Черноморском бассейне.

"Эта мера дополнит текущие шаги по переориентации поставок. Интервенции расширят возможности производителей по реализации зерна, поддержат их экономику в период проведения осенних полевых работ", - подчеркнула она.

Как отметил Березнюк, решение о запуске закупочных интервенций в нынешней ситуации поддержит финансовую устойчивость аграриев и будет способствовать формированию относительно справедливой цены в сложившихся обстоятельствах.

"Очевидно, что государственная закупка не снимет весь накопившийся профицит, но может сыграть важную стабилизирующую роль. Она позволит убрать с наиболее перегруженных региональных рынков часть зерна и сформировать понятный ценовой ориентир, укрепив переговорную позицию производителей", - сказал он.

По его словам, позитивно, что интервенции запускаются не изолированно, а вместе с субсидированием железнодорожных перевозок, наращиванием потенциала альтернативных экспортных маршрутов и обсуждением пролонгации льготных кредитов.