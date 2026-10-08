В ЦБ считают недостижимым KPI по капитализации фондового рынка РФ в 66% ВВП к 2030 г.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Банк России и Минфин сейчас пытаются оценить, какого уровня капитализации российского фондового рынка реально достичь к 2030 году, пока расчеты не позволяют рассчитывать на действующий KPI - показатель в 66% ВВП, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Сейчас вместе с Минфином пытаемся сделать дополнительный прогноз относительно 2030 года и куда мы придем. У нас пока тоже сходимость к 66% ну никак не получается, ну никак просто", - сказал Чистюхин в ходе общественных обсуждений проекта Основных направлений развития финрынка на 2027-2029 годы.

"И я даже боюсь, что, если реализовать все те меры, которые мы сегодня предлагаем, тоже не достигнем показателя. Конечно, нужны какие-то просто, если его оставлять, колоссальные выходы на рынок. И тогда мы точно упремся и в спрос. Потому что насколько инвесторы сумеют выдержать все это...", - добавил он.

Чистюхин напомнил, что объем крупнейшего за последние годы IPO, которое провел "ДОМ.РФ", составил около 30 млрд рублей. "Другое дело - выходить по 300 млрд, а может, и по 500. Это совсем другая история", - заметил он.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП. На конец 2025 года она составляла чуть меньше 25% ВВП, а на конец августа, в результате затянувшегося падения рынка акций, его капитализация снизилась уже до 19,5% ВВП.