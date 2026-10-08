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Рынок акций РФ в четверг просел к 2310п по индексу МосБиржи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после вышедших накануне данных Росстата об усилении инфляции выше ожиданий, что увеличивает вероятность сохранения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в октябре; также негативным фактором стали новые антироссийские санкции Великобритании. Сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent подскочил до $105,6 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2310 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-3,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2312,35 пункта (-1,1%), индекс РТС - 852,8 пункта (-1%). Из индексных акций также лидировали в откате бумаги "ММК" (-3,2%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-3,2%), "Северстали" (-3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 октября, составил 85,4173 руб. (-6,38 копейки).

"Яндекс" сообщил в четверг об инциденте, произошедшем в дата-центре компании в городе Сасово Рязанской области. "В дата-центре в Сасово произошёл инцидент, который затронул часть инфраструктуры. Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов", - сообщила пресс-служба в четверг. При этом в компании подчеркнули, что основные сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме.

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