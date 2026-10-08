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Рубль на "Мосбирже" заметно подорожал к юаню вслед за взлетом котировок нефти

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню на фоне уверенно дорожающей нефти.

К 19:00 юань подешевел на 7,1 копейки, до 12,679 рубля.

Торги при этом прошли при повышенной активности игроков после завершения праздничных выходных дней в Китае, где 1 октября отмечали государственный праздник - День образования КНР. В 2026 году "Золотая неделя" продлилась вплоть до 7 октября, биржи страны в эти дни не работали.

Банк России опустил официальный курс доллара с 9 октября на 6,38 копейки, до 85,4173 рубля, и уменьшил курс евро на 85,78 копейки, до 95,4709 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"Рубль после стартового укрепления сдал позиции к юаню, но вскоре стал быстро дорожать и обновил максимум предыдущих двух дней, выйдя в хороший плюс. Приток иностранной валюты от экспорта, вероятно, постепенно увеличивается благодаря солидному подорожанию нефти в августе, что с лагом во времени минимум в один месяц влияет на экспортную выручку. К тому же сегодня нефтяные цены активно повышаются, подталкивая спекулянтов к сокращению длинных позиций в инвалюте или открытию коротких. Пара CNY/RUB вышла вниз из диапазона консолидации предыдущих двух сессий 12,68-12,85 рубля. Следующая поддержка у нее находится в районе 12,55 рубля, которая может быть проверена на прочность еще на этой неделе", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курс валютной пары юань/рубль в отсутствие негатива может провести четвертый квартал 2026 года в диапазоне 12-13 рублей за юань, говорится в стратегии аналитиков "Финама".

"Мы ожидаем, что курс китайского юаня к рублю во многом будет зависеть от динамики притока валюты на внутренний рынок, а также от параметров совместных операций ЦБ и Минфина, - указывают эксперты. - С учетом высоких цен на нефть в сентябре мы ждем от пары CNY/RUB торгов в диапазоне 12-13 рублей на ближайший квартал. При неблагоприятных новостях курс юаня может вырасти к концу текущего года до 13,2 рубля."

Курс рубля до конца 2026 года останется вблизи текущих уровней, в 2027 году его ослабление продолжится, но без резких колебаний, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Наш прогноз такой, что в этом году мы примерно останемся около текущего курса. Рубль уже достаточно ослаб, и факторов, существенных для того, чтобы он еще резко продолжал (ослабляться - ИФ), вроде бы нет, особенно учитывая текущие цены на нефть", - сообщил Скворцов на форуме "Сбер инвестиций".

"Мы видим, что ослабление рубля в следующем году продолжится, но без каких-то радикальных скачков. Это будет несколько процентов, как раз объясняющееся и изменением бюджетного правила, и разницей инфляции в этом году в западных странах и в России", - отметил финдиректор.

По его словам, примерно такие же ожидания и у клиентов Сбербанка.

Скворцов отметил, что одним из факторов в пользу более крепкого курса рубля является ограничение на стороне импорта на фоне более сдержанного кредитования из-за жесткого регулирования и высокой ключевой ставки.

"Второй фактор в пользу рубля очень большой, который, может быть, мы еще не до конца оцениваем правильно, - это повышение налогов на зарубежные покупки, с точки зрения того, что сегодня все продажи на маркетплейсах иностранных товаров должны будут облагаться полным НДС. Соответственно, это резко снизит возможности приобрести эти товары", - сказал Скворцов.

Цены на нефть резко поднимаются вечером в четверг из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока и сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 5,39%, до $105,58 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 4,89%, до $92,6 за баррель.

Управление морских торговых операций Великобритании UKMTO сообщило 6 октября об инциденте с танкером недалеко от берегов Катара. По информации UKMTO, в судно попало несколько снарядов, есть пострадавшие. Ранее ВВС Омана эвакуировали десять членов экипажа с торгового судна, на борту которого произошел пожар в результате удара в Ормузском проливе.

Ставки межбанковского кредитного рынка показали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 9 базисных пунктов - до 13,75% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в четверг опустились на 1 базисный пункт - до 14,07% и 14,25% годовых, версия на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 14,63% годовых.

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