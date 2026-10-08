В России нефинансовые компании в сентябре нарастили продажу валюты на 26%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Нефинансовые компании на фоне роста цен на нефть в сентябре нарастили продажу валюты по сравнению с августом на 26,1% - $23,7 млрд (при среднем показателе за предыдущие 12 месяцев - $19,7 млрд), говорится в обзоре рисков финансовых рынков от Банка России.

Совокупный спрос на валюту со стороны компаний в сентябре вырос к августу на 37,7% - до 1,5 трлн рублей, также превысив среднее значение за предыдущие 12 месяцев (1,1 млрд рублей).

Физические лица в сентябре увеличили покупку валюты на 22,7% - до 91,5 млрд рублей по сравнению с 74,6 млрд рублей в августе (в предыдущие несколько месяцев этот показатель снижался). Средний уровень покупки валюты населением за предыдущие 12 месяцев составлял 86,7 млрд рублей. В целом с начала года физлица купили валюту на 689 млрд рублей (за сопоставимые периоды 2024 и 2025 годов - на 1,089 трлн рублей и 759 млрд рублей соответственно).