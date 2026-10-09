Рубль утром слегка опускается к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль слегка опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,6825 руб. (+0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты до $2,1 млрд с $2,4 млрд в августе, следует из материалов ЦБ РФ. Это новый минимум за несколько лет. Предыдущий - $2,2 млрд - был зафиксирован в июле.

Всего за третий квартал, таким образом, крупнейшие экспортеры продали валюту на $6,7 млрд, то есть меньше, чем за один лишь июнь ($7,6 млрд).

Ранее Банк России отмечал, что доля крупнейших экспортеров на российском валютном рынке из-за изменений в структуре расчетов снизилась, прочих компаний – выросла, поэтому более показательным индикатором для оперативного анализа становится объем чистой продажи валюты не крупнейшими экспортерами, а нефинансовыми компаниями в целом.

Нефинансовые компании в сентябре увеличили продажу валюты по сравнению с августом на 26% до $23,7 млрд (средний показатель за предыдущие 12 месяцев - $19,7 млрд).

Курс валютной пары юань/рубль в отсутствие негатива может провести четвертый квартал 2026 года в диапазоне 12-13 руб. за юань, говорится в стратегии аналитиков "Финама".

"Мы ожидаем, что курс китайского юаня к рублю во многом будет зависеть от динамики притока валюты на внутренний рынок, а также от параметров совместных операций ЦБ РФ и Минфина, - указывают эксперты. - С учетом высоких цен на нефть в сентябре мы ждем от пары CNY/RUB торгов в диапазоне 12-13 руб. на ближайший квартал. При неблагоприятных новостях курс юаня может вырасти к концу текущего года до 13,2 руб."

Нефть

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после существенного подъема накануне, спровоцированного новыми опасениями по поводу экспорта топлива из ближневосточного региона.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве торгуются по $102,91 за баррель, что на 1,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,27% до $90,32 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам в четверг оказали сообщения СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры и может возобновить активные военные действия в ближневосточном регионе еще до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов. Он также заверил, что США ведут "продуктивные дискуссии" с Ираном и вновь пообещал, что Ирану не позволят обладать ядерным оружием.

Кроме того, участники рынка следят за ураганом "Исайас", из-за приближения которого объем нефтедобычи в Мексиканском заливе сократился примерно на 1,3 млн баррелей в сутки.