Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу показывает смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных факторов, часть игроков предпочитает сократить позиции перед выходными на фоне геополитических рисков и нисходящей коррекции нефти (декабрьский фьючерс на Brent просел к $103 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2317,49 пункта (+0,2%), индекс РТС - 854,7 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+1,1%), ВТБ (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), но просели акции "ФосАгро" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 октября, составляет 85,4173 руб. (-6,38 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ММК" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирный трек", - отметил Песков, комментируя мирное урегулирование на Украине.

Россия и США обсуждают целый ряд потенциально взаимовыгодных проектов в экономике, сообщил Песков журналистам. Ранее он отмечал, что представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере.

Власти США не исключают, что позже в октябре состоится поездка в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на источник. "По словам информированного источника, не исключено, что Уиткофф и Кушнер посетят Москву позже в этом месяце для дальнейших переговоров с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее Axios сообщал, что, по его данным, в пятницу американские переговорщики встретятся в Майями с делегациями из Украины и европейских стран для обсуждения "новых идей и предложений". По данным портала, Вашингтон хотел бы добиться прогресса до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября. В частности, как отмечается в публикации, одна из идей - это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций после недели роста скорректировался, игроки фиксируют прибыли после выхода индекса МосБиржи на 3-недельные максимумы. Поддержку рынку продолжает оказывать дорогая нефть, Brent держится в районе $103 за баррель. В геополитике сохраняются ожидания возможного возобновления контактов России и США, однако новых конкретных договоренностей пока нет. Сдерживающим фактором остаются высокие доходности ОФЗ: индекс RGBI продолжает снижаться и приблизился к минимумам июля.

Индекс МосБиржи на дневном графике находится вблизи поддержки 2313 пунктов. Индикатор относительной силы RSI остается нейтральным и не указывает на выраженный импульс. Пробой 2313 пунктов вниз повысит риск снижения к 2213 пунктам, тогда как закрепление выше создаст предпосылки для движения к 2418 пунктам, считает Вершинин.

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq Composite (-1,3%), но подрос Dow Jones (+0,1%). Рынок открылся в минусе на фоне подъема цен на нефть и повышения доходностей казначейских облигаций США. Однако нефтяные котировки пошли вниз и потеряли часть роста на заявлении американского президента Дональда Трампа, что Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября.

Доходности долгосрочных US Treasuries опустились после успешного аукциона по размещению 30-летних бумаг, продемонстрировавшего высокий спрос со стороны инвесторов.

Трейдеры также оценивали слова члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, заявившего, что Федрезерву, вероятно, потребуется продолжить повышение базовой ставки для сдерживания инфляции. Уоллер отметил при этом, что регулятор может позволить себе некоторую гибкость при определении темпов ужесточения денежно-кредитной политики.

"Если поступающие экономические данные будут и впредь соответствовать нашим ожиданиям, то дополнительные повышения ставки могут быть необходимы, чтобы ускорить возвращение инфляции к целевому уровню 2%", - говорится в опубликованном на сайте ФРС тексте выступления Уоллера на конференции в Стамбуле.

"В отношении сроков таких повышений возможна определенная гибкость", - добавил он. Ставку не обязательно поднимать на каждом из заседаний, однако ужесточение ДКП должно быть произведено "в приемлемые сроки", отметил Уоллер.

В Азии утром в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,5%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после роста накануне на фоне опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока и сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $102,85 за баррель (-1,4% и +4,1% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $90,28 за баррель (-1,3% и +3,6% накануне).

Поддержку нефтяным котировкам в четверг оказали сообщения СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры и может возобновить активные военные действия в ближневосточном регионе еще до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Тем временем Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов.

"Хочу прояснить всем следующее: Иран – в очень плохом положении, с экономической и военной точек зрения. Пока блокада остается в полной силе, пока нефть перевозят в рекордных объемах через Ормузский пролив (только за прошлую ночь - 22 млн баррелей, а из Ирана не вывезли ни барреля нефти или не привезли ни одного), мы не будем атаковать Иран когда-либо до завершения промежуточных выборов в США 3 ноября", - написал он в соцсети Truth Social.

Вместе с тем Трамп заверил, что США ведут "продуктивные дискуссии" с Ираном. Также президент вновь пообещал, что Ирану не позволят обладать ядерным оружием.

Также участники рынка следят за ураганом "Исайас", из-за приближения которого объем нефтедобычи в Мексиканском заливе сократился примерно на 1,3 млн баррелей в сутки.