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Сбер отметил высокую кредитную активность в рознице на фоне роста выдач ипотеки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 1%, розничный - на 0,2% (с учетом секьюритизации), говорится в пресс-релизе банка.

"Сентябрь был отмечен высокой активностью в кредитовании частных клиентов. Розничный кредитный портфель вырос на 1,9% за месяц (без учета секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов - ИФ): динамику поддержали рекордные выдачи по семейной ипотеке в преддверии изменения условий государственных программ", - сказал глава банка Герман Греф, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,5 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 7,8%.

Розничный кредитный портфель вырос на 1% за месяц или на 7,7% с начала года (с учетом секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов) и составил 20,3 трлн рублей. В сентябре банк выдал максимальный с начала года объем кредитов на 742 млрд рублей на фоне роста выдач в ипотечном кредитовании.

Портфель жилищных кредитов вырос на 2,3% за месяц или на 11,3% с начала года до 13,5 трлн рублей (без учета секьюритизации ипотечных кредитов). В сентябре банк выдал 445 млрд рублей ипотечных кредитов. Объем выдач по "Семейной ипотеке" увеличился в 2,2 раза за месяц, до 302,8 млрд рублей в преддверии изменения условий по госпрограммам с 1 октября. Объем сделок секьюритизации ипотечных кредитов для развития инвестиционных продуктов составил 249 млрд рублей.

Портфель потребительских кредитов за месяц вырос на 1,4% или на 7,1% с начала года (без учета секьюритизации), до 3,3 трлн рублей. За месяц банк выдал 243 млрд рублей потребительских кредитов. Сбербанк в сентябре провел сделки секьюритизации потребительских кредитов на сумму 63,2 млрд рублей.

Портфель кредитных карт увеличился на 3,8% с начала года и составил 2,5 трлн рублей. Портфель автокредитов вырос на 3,2% в сентябре или на 24,6% с начала года, до 0,9 трлн рублей на фоне повышенного спроса в ожидании индексации утильсбора.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле практически не изменилась за месяц и составила 3% (+9 б.п.).

Средства физических лиц выросли на 0,7% за месяц или на 4,6% с начала года (без учета валютной переоценки), до 34,7 трлн рублей.

Средства юридических лиц увеличились на 13,4% с начала года (без учета валютной переоценки) и составили 14,2 трлн рублей. За месяц снижение в реальном выражении составило 1,2% в связи с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью в банке.

Сбербанк
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