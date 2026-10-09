Путин заявил о росте товарооборота РФ со странами СНГ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот РФ и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд и в этом году продолжил расти, сообщил президент России Владимир Путин.

"По итогам 2025 года товарооборот России и стран - участников СНГ превысил $110 млрд. А за первую половину текущего года прибавил еще 19%", - сказал Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

Он отметил, что СНГ может достичь куда больших успехов, если будет идти по пути снятия торговых барьеров.

"Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, руководители стран ведут работу в практической сфере. Но известно, что "иногда на национальном уровне" вводятся ограничения. "Сами сознательно сдерживаем тот темп", - заключил Путин.