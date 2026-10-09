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Airbus в январе-сентябре увеличила поставки на 8% до 547 самолетов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus в сентябре поставила 72 самолета 37 клиентам, сообщается в пресс-релизе.

При этом она получила заказы на 17 лайнеров.

За три квартала текущего года компания отправила 84 заказчикам 547 самолетов по сравнению с 507 за аналогичный период 2025 года (рост почти на 8%). В частности, было поставлено 496 узкофюзеляжных самолетов, а также 13 широкофюзеляжных семейства A330 и 38 модели A350.

Общее количество заказов в январе-сентябре составило 1174, чистое (с учетом отказов) – 1105 самолетов.

Компания планирует по итогам 2026 года передать заказчикам 870 лайнеров по сравнению с 793 годом ранее.

Котировки акций Airbus растут на 0,6% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании за последние три месяца уменьшилась на 4,5% (до 148 млрд евро), тогда как французский фондовый индекс CAC 40 потерял 6,5%.

Airbus
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