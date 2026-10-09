Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 535 руб. на акцию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 535 рублей на одну акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 9 декабря 2026 года.

Акции "ЛУКОЙЛа" утром в пятницу ускорили снижение после известий о рекомендациях совета директоров по выплате дивидендов: на Мосбирже к 10:32 акции НК снизились до 5523,5 рубля (-1,9%), объем торгов бумагами превысил 2,42 млрд рублей.

Выплату дивидендов рекомендовано осуществить денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", в срок не позднее 22 декабря 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" лицам - не позднее 21 января 2027 года.

НК выплачивает дивиденды дважды в год. Базой для выплат акционерам служит показатель скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на выплаты должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки.

Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года были выплачены в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию, финальные - 278 руб./а. Суммарный дивиденд за 2025 год составил 675 руб. (за 2024 год - 1055 руб./а). Чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО с учетом прекращения деятельности LUKOIL International GmbH (LIG) в 2025 году составил 1,06 трлн рублей. Компания использовала для выплаты финальных дивидендов за 2025 год не только прибыль, полученную в прошлом году, но и часть ранее нераспределенной прибыли прошлых лет.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии 2026 года составила 430,9 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. По РСБУ этот показатель вырос на 10,4%, до 362 млрд руб. При этом добыча углеводородов "ЛУКОЙЛа" в России в I полугодии 2026 года составила 1,722 млн барр. н.э./сут., что на 5,2% ниже I полугодия 2025 года, что было обусловлено преимущественно инфраструктурными ограничениями.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акций.