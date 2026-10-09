В Сбербанке отметили тренд на ухудшение финансового состояния компаний

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Тренд на ухудшение финансового состояния корпоративных заемщиков сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев, но это не повод пересматривать прогноз по общей стоимости риска на 2026 год, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Мы предполагали во втором полугодии ухудшение качества именно в корпоративном сегменте. Отчет по МСФО за III квартал мы опубликуем 28 октября. Действительно, несколько месяцев наблюдается такой устойчивый тренд – больше выходов на просрочку, ухудшение финансового состояния корпоративных клиентов. Конечно, это отражается в стоимости риска, но мы укладываемся в те прогнозы, которые давали, и необходимости пересматривать вверх общий уровень этого показателя сейчас нет", - сказал Скворцов.

Прогноз Сбербанка по стоимости риска на 2026 год составляет менее 1,4%.

Он отметил, что сложности наблюдаются в целом ряде отраслей.

"Во многих отраслях есть проблемы, есть ухудшение финансового состояния. Это, конечно, и жилая недвижимость – по отдельным проектам, и торговля, и коммерческая недвижимость, и маркетплейсы. Я бы не сказал, что это какой-то крупнейший клиент, который влияет на показатель в одиночку, скорее, это общий тренд, связанный именно с долгим периодом высокой ключевой ставки и замедлением экономического роста. Это в совокупности влияет на финансовое состояние компаний. Банки как ключевые кредиторы нефинансового бизнеса чувствуют в первую очередь", - пояснил финдиректор Сбербанка.

Он добавил, что банк также может сохранить прогноз по рентабельности капитала на 2026 год на уровне 22%. "Я думаю, что мы эти два показателя – стоимость риска и рентабельность капитала – оставим без изменений", - заявил Скворцов.