Disney+ покажет Супербоул-2027

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Disney+ в феврале следующего года покажет Супербоул, финальный матч чемпионата по американскому футболу и самое популярное телесобытие в США, говорится в сообщении Walt Disney Co.

Контент будет доступен всем подписчикам Disney+ в США.

Ранее компания сообщала, что её спортивное подразделение ESPN проведет трансляцию Супербоула впервые в истории. Кроме того, в соответствии с трехлетним графиком ротации, матч покажет телеканал ABC, принадлежащий Disney.

Disney полностью распродала рекламные слоты на Супербоул в августе. Это самый ранний полный выкуп рекламы в истории мероприятия, говорится в пресс-релизе. Издание The Variety писало, что компания просила за 30-секундные слоты рекордные $10 млн.

"Спрос на рекламу во время игры настолько высок, что бренды готовы платить такую цену за возможность попасть в эфир, - отметил коммерческий директор Highdive Advertising Марк Гросс. - Ни на одном другом мероприятии или шоу вы не соберете более 100 млн зрителей у экранов одновременно".