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Частные инвесторы в сентябре увеличили вложения в ПИФы на "Мосбирже" втрое

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Приток средств частных инвесторов в паевые инвестиционные фонды на "Московской бирже" в сентябре 2026 года составил 19,7 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем в сентябре 2025 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в сентябре составили 237,1 млрд рублей. Приток средств в акции составил 6,8 млрд рублей, в облигации - 210,6 млрд рублей.

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам сентября увеличилось на 244,2 тыс., до 42,7 млн. Число открытых счетов выросло до 81,9 млн с 81,4 млн по итогам августа.

Сделки на Мосбирже в сентябре заключали почти 3 млн человек, из них более 337,8 тысячи - квалифицированные инвесторы.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,5%, облигациями - 10,5%, на срочном рынке - 45,2%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам сентября составило 6,4 млн, торговый оборот по ним - 301,7 млрд рублей. В структуре оборота 47,8% - сделки с акциями, 25,3% - с облигациями, 26,9% - с паями.

Наиболее популярными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,4% и 6,9% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14,8%), "Газпрома" (12,3%), ВТБ (7,1%), "Т-Технологий" (6,8%), "Яндекса" (5,8%), "Роснефти" (5,5%), "Новатэка" (5,5%), "Икс 5" (4,9%).

В портфеле БПИФ частного инвестора более 80% занимают фонды денежного рынка - LQDT, AKMM, SBMM, BCSD и AMNR.

Газпром ИИС ЛУКОЙЛ Сбербанк Яндекс Московская биржа
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