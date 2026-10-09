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VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций

VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский технологический холдинг VK подал иск в Суд Европейского союза против Совета ЕС. Карточка дела появилась на сайте суда.

Как пояснили "Интерфаксу" в холдинге, в поданном иске он оспаривает санкции, введенные против него Евросоюзом.

"VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции", - сказали в пресс-службе холдинга.

Евросоюз в июле расширил санкционные списки против РФ, добавив в них холдинг VK и компанию "Коммуникационная платформа" ("дочка" VK, оператор мессенджера Max).

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