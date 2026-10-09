Комитет Думы поддержал введение максимального порога рассрочки в 400 тыс. руб.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к принятию в первом чтении законопроект, согласно которому максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки в РФ не может превышать 400 тыс. руб., а расчеты могут производиться только в безналичном порядке.

Документ (№1205970-8) был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в апреле. Среди авторов - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

"Законопроект направлен на обеспечение защиты прав потребителей, пользующихся услугами операторов сервиса рассрочки, а также на снижение избыточной регуляторной нагрузки на операторов сервиса рассрочки и юридических лиц, намеревающихся стать операторами", - говорится в заключении комитета.

Согласно законопроекту, статья 13 закона "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", которая регулирует параметры договора, дополняется новыми частями: максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки не может превышать 400 тыс. руб., а расчеты между оператором соответствующего сервиса и пользователем могут производиться только в безналичном порядке. В действующем законодательстве лимит на цену отдельного договора рассрочки не установлен. Есть лишь ограничение, привязанное к совокупному долгу пользователя: договор не заключается, если его цена вместе с уже имеющейся задолженностью пользователя перед оператором превышает 50 тыс. руб. и при этом оператор не передает сведения о пользователе в БКИ. Операторы, которые такие данные в БКИ передают, вправе оформлять договоры и на большие суммы.

Согласно действующему законодательству, оператор не вправе получать денежные средства пользователя до оплаты продавцу, за исключением первого платежа пользователя по первому заключенному договору. Проект закона уточняет, что оператор может получать первый платеж по любому (не только первому) договору до оплаты продавцу.

Закон о защите прав потребителей дополняется нормой, по которой обязательства пользователя сервиса рассрочки перед продавцом считаются исполненными в момент внесения первого платежа оператору. Вводимая норма снимает с потребителя риск неоплаты оператором продавцу, говорится в пояснительной записке.

Проект закона уточняет требования к капиталу сервисов рассрочки. Минимальный капитал остается на уровне 5 млн руб., но при этом уточняется, что капитал рассчитывается по методике ЦБ для микрокредитных компаний. Снимаются существующие ограничения по формированию уставного капитала в части внесения заемных средств и залогового имущества.

Согласно действующему законодательству, оператор сервиса рассрочки не вправе выступать поручителем по обязательствам своих участников или акционеров, а также иным способом обеспечивать исполнение их обязательств. Эта норма из закона изымается.

Ранее сообщалось, что правительство поддерживает законопроект с учетом отлагательного срока вступления в силу в связи с необходимостью адаптации участников правоотношений к вводимому регулированию, при этом возможные сроки вступления в силу в отзыве не указывались. При этом, по мнению кабинета министров, отлагательный срок не должен коснуться статьи, которая интегрирует операторов рассрочки в систему "антиотмывочного" законодательства (ПОД/ФТ) и распространяет на них обязанности по предоставлению информации по запросу Росфинмониторинга, в том числе через личный кабинет.

Несмотря на то, что проект закона был внесен 14 апреля, в тексте предполагалось, что в случае принятия он вступит в силу с 1 апреля 2026 г. Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 14 октября. Рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению - 13 ноября.