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Правительство сократило квоту разрешений для временного проживания иностранцев в РФ в 2027 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство установило размер квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в России в 2027 году.

"По сравнению с 2026 годом квота снизилась с 3 802 до 3 010 разрешений", - говорится в распоряжении правительства, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, также снижен резерв квоты – с 1140 до 900 разрешений.

Квота утверждается ежегодно на основании предложений от региональных властей с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном субъекте.

К распоряжению прилагается распределение квоты по субъектам РФ. Из него следует, что наибольшая доля в размере 500 разрешений выделена Москве.

Правительство РФ
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