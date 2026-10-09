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Банк России отметил замедление в сентябре роста требований к организациям

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рост требований к организациям в сентябре несколько замедлился по сравнению с августом, а на рост требований к населению продолжали влиять сделки по секьюритизации, говорится комментарии Банка России по денежно-кредитным условиям.

Комментируя динамику прироста депозитов в сентябре, ЦБ отмечает, что наблюдался приток средств на рублевые депозиты и счета населения (в августе остатки на депозитах и счетах населения сократились на 0,1%).

Регулятор отмечает, что рост неипотечного кредитного портфеля в августе замедлился без учета секьюритизированных кредитов, а с корректировкой на эти сделки он ускорился.

Годовой рост требований к организациям в августе вернулся к более низким темпам в 11,3% после локального увеличения до 12,1% в июле. Требования к населению за год выросли на 6%.

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