ЦБ ждет от данных за сентябрь подтверждения, что нижняя точка темпов роста ВВП РФ позади

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Предварительные данные за сентябрь говорят об ускорении темпов роста экономики в III квартале по сравнению с первым полугодием, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Если "твердые" данные за сентябрь не преподнесут каких-то больших сюрпризов, то можно будет констатировать, что темпы экономического роста миновали свою нижнюю точку в первом полугодии 2026 года. Далее они будут постепенно нарастать - в той мере, в которой будет происходить расширение производственных возможностей и повышение производительности", - говорится в комментарии ЦБ со ссылкой на Заботкина.

Росстат опубликует данные за сентябрь и за полный III квартал 2026 года в конце октября. "Уже имеющаяся на руках статистика позволяет говорить о том, что в третьем квартале рост по сравнению с первой половиной года ускорился", - подчеркнул зампред ЦБ.