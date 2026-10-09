Услуги связи в РФ в сентябре подорожали на 5,1% г/г

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в сентябре увеличились на 5,06% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2026 года услуги связи в РФ в сентябре подорожали на 0,16%.

В январе-сентябре тарифы на услуги связи увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги почтовой связи в сентябре возросли по сравнению с сентябрем 2025 года на 20,97%, а по сравнению с августом 2026 года увеличились на 0,44%.

По итогам 9 месяцев рост стоимости услуг почтовой связи составил 17,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года.