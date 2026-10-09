Рубль на "Мосбирже" слегка подешевел к юаню

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в пятницу рубль слегка подешевел к юаню перед выходными днями.

К 19:00 юань подорожал на 0,2 копейки, до 12,681 рубля.

Банк России опустил официальный курс доллара с 10 октября на 51,25 копейки, до 84,9048 рубля, и уменьшил курс евро на 49,64 копейки, до 94,9745 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"За прошедшую неделю рубль ослаб на 1,6% - до 12,68 за юань, что стало отражением двух основных факторов. Ключевую роль в усилении давления на курс рубля сыграло объявленное 5 октября решение Минфина нарастить в октябре объем покупок валюты в рамках бюджетного правила до 12,7 млрд рублей в день после 2,5 млрд рублей в день в сентябре. Дополнительное давление могло сформировать снижение активности инвесторов (оборот уменьшился на 25%) из-за праздников в Китае 1-7 октября, в результате чего рынок стал более чувствительным к отдельным сделкам. По данным ЦБ, замедление темпов ослабления рубля в сентябре до 2,3% с 6,9% в среднем за август происходило на фоне роста предложения валюты на рынке на $1 млрд относительно августа. В сентябре экспортеры нарастили продажи валюты на $4,9 млрд благодаря росту экспортных цен на нефть к концу лета, а Минфин и ЦБ сократили покупки валюты на $0,8 млрд. Эти изменения были в значительной степени сглажены ростом спроса на валюту со стороны импортеров и населения (+$4,7 млрд)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

В пятницу игроки анализировали новости на геополитическую тему.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также подтвердил, что в октябре возможен визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера.

Ранее Axios сообщил, что власти США не исключают, что Кушнер и Уиткофф поедут в Россию позже в октябре.

Цены на нефть перешли к небольшому росту на торгах в пятницу.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,35% до $104,65 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,59%, до $92,04 за баррель.

Трейдеры обеспокоены ураганом "Исайас", из-за приближения которого объем нефтедобычи в Мексиканском заливе сократился примерно на 1,3 млн баррелей в сутки.

Метеорологи прогнозируют, что "Исайас" усилится до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, но затем ослабнет, прежде чем обрушится на американское побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу. В прибрежных районах Алабамы, на полуострове Флорида-Панхэндл и на крайнем юго-западе Джорджии возникнет угроза торнадо, которая сохранится до субботы.

Ставки межбанковского кредитного рынка показали слабую динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 9 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг выросла на 26 базисных пунктов - до 14,01% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу остались на прежних уровнях - 14,07%, 14,25% и 14,62% годовых.