Индекс МосБиржи превысил 2320 пунктов и завершил неделю в плюсе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу подрос в ожидании геополитических новостей и на фоне подорожавшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent превысил $104,5 за баррель после локального отката днем к $102,3), индекс МосБиржи превысил 2320 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2321,31 пункта, индекс РТС вырос на 1% до 861,28 пункта. Из индексных акций лидировали в росте бумаги МКБ (+4,3%), "Полюса" (+2,9%), "ИКС 5" (+2,4%), "Газпрома" (+1,4%), "ФосАгро" (+1,4%), но подешевелили акции "Яндекса" (-4,8%) из-за новых атак БПЛА на инфраструктуру компании.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 октября, составил 84,9048 рубля (-51,25 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2-1,9% на фоне роста доллара от ЦБ на 1,42 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Русала" (+1,3%), "ММК" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,9% "префы"), АФК "Система" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), ВТБ (+0,2%).

Акции "ЛУКОЙЛа" (подорожали до 5687 рублей за штуку) днем дешевели почти на 2% после известий, что совет директоров НК рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 535 рублей на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 9 декабря 2026 года.

Сбербанк за 9 месяцев 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 18,2% - до 1 трлн 501,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в сентябре выросла на 12,1% - до 168,5 млрд рублей. Рентабельность капитала за январь-сентябрь 2026 года составила 23,0% (22,4% годом ранее), в сентябре - 23,4% (23,8% в сентябре 2025 года).

Акции "Яндекса" подешевели на фоне известий, что после атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании в Калуге, несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя, из-за чего часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями, сообщила пресс-служба компании. Там добавили, что на месте работают экстренные службы и специалисты "Яндекса", пострадавших нет.

Накануне акции "Яндекса" подешевели на 3,4% после известий об инциденте в дата-центре компании в Рязанской области, затронувшем часть инфраструктуры.

Подешевели в пятницу также "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), бумаги "Северстали" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), МКПАО "Озон" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%).

Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам, Россия и США обсуждают целый ряд потенциально взаимовыгодных проектов в экономике.

Также он саказал, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается в ближайшее время.

По словам Пескова, визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в октябре в Москву можно ожидать, но пока неизвестно, состоится ли он в эти сроки.

Власти США не исключают, что Уиткофф и Кушнер поедут в Россию позднее в октябре, сообщил Axios со ссылкой на источник.

Ранее Axios сообщал, что по его данным, 9 октября американские переговорщики встретятся в Майами с делегациями из Украины и европейских стран для обсуждения "новых идей и предложений". По данным портала, Вашингтон хотел бы добиться прогресса до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября. В частности, как отмечается в публикации, одна из идей - это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, рынок акций в пятницу смог подрасти, покупки недооцененных акций к вечеру стали более уверенными.

Индекс МосБиржи, похоже, настроен вновь протестировать рубеж 2350 пунктов и двинуться выше - недавняя нисходящая коррекция на этой неделе оказалась полностью отыгранной. Несмотря на внешний негативный фон, связанный с новыми атаками БПЛА на дата-центр "Яндекса" уже в Калужской области, а также с атаками на горнодобывающее предприятие, входящее в группу "Северстали", активность покупателей российских акций по-прежнему высока. Кроме атак БПЛА, настроения фондовому и валютному рынкам немного омрачают ожидания нового пакета санкций Евросоюза, полагает аналитик.

Среднесрочный тренд на рынке акций в октябре направлен вверх, игроки ожидают возобновления трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, или хотя бы очередного визита в Москву спецпосланников президента США Трампа. Однако атаки вражеских беспилотников на инфраструктуру ведущих российских предприятий - не лучший фон для начала переговоров. Вероятность того, что переговоры возобновятся уже в ближайшее время, представляется невысокой. Более актуальными для рынка акций являются новости о дивидендах, датах закрытия реестра и дивидендных "гэпах", а также ожидания старта сезона отчётностей уже в конце октября. Корпоративный новостной фон и высокие цены на нефть в настоящее время способствуют покупкам акций и подъёму индекса МосБиржи к 2350 пунктам, считает аналитик.

Цена нефти Brent выросла на противоречивых новостях из Йемена, поскольку хуситы утверждают, что минируют побережье Баб-эль-Мандебского пролива, но эта информация официально не подтверждена. Среди лидеров роста в пятницу оказались акции ПАО "Глоракс" (+7%, до 40,83 рубля) в ожидании выкупа бумаг по цене 44,57 рубля за бумагу (на 10% выше рынка) у акционеров, проголосовавших против сделки присоединения застройщика НТВО.

"По нашим предположениям, в понедельник индекс МосБиржи может двигаться в диапазоне 2300-2400 пунктов", - заключила Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу вырос, отыграв отдельные корпоративные истории, а также геополитические надежды.

Акции "Полюса" и "Селигдара" (+2,5%) в пятницу продолжили получать поддержку от отступления цен на золото от локальных минимумов и попыток их стабилизации немногим выше $4200 за унцию (+1,5%). В бумагах "ИКС 5" сохраняются ожидания объявления о дивидендах за 9 месяцев 2026 года. Акции "Яндекса" оставались под нисходящим давлением на фоне продолжения атак на дата-центры компании и недоступности части сервисов, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладали покупки, однако возвращение к росту цен на нефть предупреждает об актуальности инфляционных рисков и возможном развороте акций на следующей неделе, особенно в случае нового витка эскалации на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС пока сохраняют настрой на дальнейшее движение к сентябрьским пикам 2382 пункта и 890 пунктов соответственно. Высокие цены на нефть благоприятны для российского рынка, который в ближайшие дни также ждет возможного телефонного разговора Трампа и Путина, заключила Кожухова.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций, но плюсуют Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,3-1,1%) и США (индексы к 19:00 по Москве выросли на 0,3-0,6% во главе с Dow).

Биржи Южной Кореи были закрыты в связи с праздником (День алфавита).

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к умеренному росту на фоне опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока и сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $104,57 за баррель (+4,1% в четверг), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5% до $91,96 за баррель (+3,6% накануне).

Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон не собирается атаковать Иран до промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября, ослабило напряженность на нефтяном рынке. Трамп также сказал, что Штаты ведут "продуктивные переговоры" с Ираном.

Давление на рынок оказала информация о планах Китая возобновить экспорт нефтепродуктов после краткосрочной приостановки на время праздничной "Золотой недели". По данным агентства Reuters, ссылающегося на отраслевые источники, Китай одобрил экспорт дизельного топлива, бензина и авиакеросина в октябре общим объемом около 3,7 млн тонн. Это, как ожидается, поможет ослабить дефицит нефтепродуктов на мировом рынке.

В то же время трейдеры обеспокоены ураганом "Исайас", из-за приближения которого объем нефтедобычи в Мексиканском заливе сократился примерно на 1,3 млн баррелей в сутки.

Метеорологи прогнозируют, что "Исайас" усилится до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, но затем ослабнет, прежде чем обрушится на американское побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу. В прибрежных районах Алабамы, на полуострове Флорида-Панхэндл и на крайнем юго-западе Джорджии возникнет угроза торнадо, которая сохранится до субботы.

CBS сообщает, что в некоторых округах Флориды власти отдали приказ об обязательной эвакуации. В прибрежных районах Алабамы эвакуация была добровольной.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 67,08 млрд рублей (из них 18,57 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 10,75 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,67 млрд рублей на акции "Озона").