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Господдержка МСП на 2027 год включает льготное кредитование на 26 млрд рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на трехлетку учитывает льготное кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2027 год на сумму 26 млрд рублей, сообщил в Telegram председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин.

"Основные параметры финансирования господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2027 год включают льготное кредитование на сумму 26 млрд рублей с приоритетами по отраслям, обеспечение ранее выданных и выдача новых кредитов, поручительства Корпорации МСП на 6,5 млрд рублей, субсидия Корпорации МСП и региональная поддержка через центры "Мой бизнес", создание к 2030 году 100 промышленных парков и технопарков, на которые в 2027 году предусмотрено 11,86 млрд рублей", - написал он.

Он считает, что "задача комитета - смотреть значительно шире на всю систему господдержки, а это не только деньги".

Кроме того, "важно не просто сохранить объем поддержки, а сделать так, чтобы предпринимателю было проще ею воспользоваться, чтобы эти меры давали результат", отметил Дружинин.

"В числе приоритетов - реализация принципа презумпции добросовестности предпринимателя во взаимоотношениях с государством. Это напрямую связано с сокращением избыточных административных процедур, целесообразности введения новых требований и правил регулирования. Отдельное внимание - поддержке развития малого и среднего предпринимательства в новых регионах", - сообщил Дружинин после заседания, на котором комитет поддержал принятие проекта бюджета в первом чтении.

Хроника 03 июня 2024 года – 09 октября 2026 года Бюджет РФ
МСП Госдума Корпорация МСП Станислав Дружинин
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