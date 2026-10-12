Индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне оптимизма в отношении начавшегося сезона квартальных отчетностей.

Доход крупнейших банков Уолл-стрит от торговли акциями за минувший квартал ожидается на уровне $19 млрд, в том числе Goldman Sachs Group - $5,1 млрд, Morgan Stanley - $4,9 млрд, JPMorgan Chase & Co. - $4,5 млрд, Bank of America Corp. - $2,6 млрд, пишет Trading Economics.

Goldman Sachs и JPMorgan отчитаются во вторник, Morgan Stanley и Bank of America - в среду. По итогам торгов в пятницу их акции подорожали соответственно на 1,4%, 0,5%, 1,4% и 1,3%.

Между тем индекс потребительского доверия в США в октябре упал до минимальных с мая 46,3 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, свидетельствует опубликованный в пятницу предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали менее существенного снижения индекса в этом месяце - до 47,6 пункта, по данным Trading Economics.

Акции SpaceX в пятницу закрылись ростом на 1,3% после новостей о том, что компания договорилась о приобретении портфеля частот в США. Бумаги "большой тройки" американских сотовых операторов рухнули: AT&T Inc. - на 9,8%, Verizon Communications - на 8,8%, T-Mobile - на 13,3%. Все три стали лидерами падения в составе S&P 500.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. увеличилась на 3,3%, Tesla - на 2,1%, Alphabet Inc. - на 1%, Microsoft Corp. - на 2,4%. Apple Inc. сократила ее на 1,1% после сообщения Nikkei Asia со ссылкой на источники о том, что компания попросила некоторых поставщиков сократить производство компонентов для iPhone 18, поскольку рост цен на чипы памяти и повышение стоимости устройств ограничивают потребительский спрос. Капитализация Nvidia Corp. снизилась на 0,5%.

Котировки акций Boeing Co. повысились на 1,4% после новостей о том, что ирландская авиализинговая Avolon заказала у нее 140 самолетов 737 MAX.

Нефтяные Chevron Corp. и ExxonMobil увеличили рыночную стоимость на 0,2% и 0,3% соответственно.

Бумаги PepsiCo подешевели на 1,9% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что компания размещает два выпуска облигаций в Европе на общую сумму 1 млрд евро. Накануне один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков опубликовал сильную отчетность, но ухудшил годовые прогнозы.

Цена акций Delta Air Lines почти не изменилась, хотя одна из крупнейших в США авиакомпаний отчиталась о сокращении квартальной чистой прибыли вдвое из-за увеличения расходов на авиатопливо и ухудшила годовой прогноз для скорректированной прибыли.

Капитализация Cisco Systems Inc. поднялась на 3,1%, Visa Inc. - на 2,8%, Merck & Co. - на 2,3%, Moderna Inc. - на 14,2%, Humana Inc. - на 11,6%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,83% - до 51654,95 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,59% - до 7811,54 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,64% и закрылся на отметке 27366,17 пункта.