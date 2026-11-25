Bayer покупает права на противораковый препарат китайской Hansoh

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Германская Bayer AG достигла соглашения о приобретении у китайской Hansoh Pharma прав на противораковый препарат, стоимость сделки - до $3,25 млрд.

Как говорится в сообщении Bayer, Hansoh получит $150 млн сразу и еще до $3,1 млрд в виде роялти и дополнительных платежей при достижении определенных целевых показателей. Германская компания получит права на продажу препарата во всем мире, за исключением материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.

Речь идет об экспериментальном препарате HS-20122, находящемся на ранней стадии клинических исследований. Он представляет собой сочетание антитела и лекарства - более точечную форму химиотерапии. Ожидается, что препарат будет применяться в том числе для лечения рака легких.

Ранее на этой неделе CEO Bayer Билл Андерсон заявил в интервью Bloomberg, что его компания намерена активнее приобретать препараты, находящиеся на ранних стадиях исследований.

Акции Bayer на торгах в среду дешевеют на 3%. С начала года капитализация компании подскочила на 36,2%, до 51,1 млрд евро.