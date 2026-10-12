Сальдо торгового баланса РФ за январь-август выросло на 16,4%, до $102,9 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2026 года выросло по сравнению с январем-августом 2025 года на 16,4% и составило $102,9 млрд (против $88,4 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за январь-август 2026 года увеличился на 14,2%, составив $304,2 млрд ($266,4 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ вырос на 13,1% - до $201,3 млрд (против $178,0 млрд годом ранее).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе 2026 года составил $505,5 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 13,7% (с $444,4 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за восемь месяцев 2026 года составил $38,6 млрд (снижение на 1,1%), в Азию - $244,0 млрд (рост на 19,1%), в Африку - $14,0 млрд (рост на 0,6%), в Америку - $7,6 млрд (падение на 10,9%).

Импорт в РФ из Европы за восемь месяцев этого года был в объеме $49,8 млрд (рост на 8,3%), из Азии - $137,8 млрд (рост на 16,3%), из Африки - $3,2 млрд (рост на 5,3%), из Америки - $10,4 млрд (на уровне восьми месяцев прошлого года).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-август 2026 года составил $170,6 млрд (рост на 14,5%), металлов и изделий из них - $55,6 млрд (рост на 22,2%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $28,6 млрд (рост на 20,1%), продукции химической промышленности - $23,2 млрд (рост на 6,3%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $16,8 млрд (снижение на 1,5%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $6,7 млрд (на 3,5% меньше), текстиля, текстильных изделий и обуви - $2,3 млрд (рост на 19,7%).

Импорт в РФ за январь-август 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $97,7 млрд (рост на 15,2%), продукции химической промышленности - $39,8 млрд (рост на 10,8%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $29,1 млрд (рост на 4,8%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $13,7 млрд (рост на 11,0%), металлов и изделий из них - $12,0 млрд (рост на 2,8%), минеральной продукции - $5,8 млрд (рост в 2,2 раза).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.