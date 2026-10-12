Инфляция в Индии резко ускорилась в сентябре, до максимума с декабря 2024 г.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Индии в сентябре выросли на 5,54% в годовом выражении, максимальными темпами с октября 2024 года, сообщило статистическое ведомство.

Ускорение инфляции наблюдается 11-й месяц подряд.

В августе инфляция составляла 4,83%, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали её ускорения до 5,4%.

Стоимость напитков и продуктов питания в прошлом месяце повысилась на 5,97%, при этом лук подорожал более чем в два раза, имбирь и чеснок - более чем в полтора раза. Цена на транспортные услуги увеличились на 5,01%, услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 9,36%.

Потребительские цены в Индии в сентябре выросли на 0,69% относительно предыдущего месяца. В августе подъем составлял 0,73%.