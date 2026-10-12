В Банке Англии не видят необходимости спешить с введением "бриткойна"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Банка Англии Сара Бриден не видит необходимости спешить с введением британским центробанком цифровой валюты для населения, поскольку в платежной сфере развивается множество других технологий, передает Bloomberg.

Дальнейшее продвижение проекта цифровой валюты для населения - "бриткойна" - будет зависеть от того, "какими способами еще мы сможем получить преимущества токенизации и инноваций", сказала Бриден на мероприятии МВФ в Бангкоке.

"Возможно, нам не нужен цифровой фунт так скоро", - добавила она, отметив, что альтернативы, такие как частные стейблкойны или токенизированные банковские депозиты, могли бы выполнять ту же роль столь же успешно.

Слова Бриден показывают, что британский регулятор выбрал выжидательную стратегию на фоне появления других инноваций в платежной системе, отмечает Bloomberg.

Банк Англии уже несколько лет прорабатывает возможность создания "бриткойна", несмотря на опасения противников проекта, что он может стать инструментом финансового надзора.

За последние 20 лет платежная система Великобритании уже претерпела значительные изменения: использование наличных для оплаты резко сократилось, отмечает агентство.

"Доля денег центрального банка в расчетах в экономике снизилась с двух третей до 8%. Имеет ли это значение? Лишилась ли денежная система Великобритании своей опоры из-за того, что деньги центрального банка больше не играют столь значительной роли?" - риторически спросила Бриден.

"Я определенно вижу будущее как своего рода денежную мультивселенную, где один фунт наличными, один фунт цифровой валюты центрального банка, если она появится, один фунт на банковском счете, один фунт в виде токенизированного депозита и один фунт в стейблкойне - все они могут свободно обмениваться друг на друга по номиналу", - отметила она.