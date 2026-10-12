Поиск

В Банке Англии не видят необходимости спешить с введением "бриткойна"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Банка Англии Сара Бриден не видит необходимости спешить с введением британским центробанком цифровой валюты для населения, поскольку в платежной сфере развивается множество других технологий, передает Bloomberg.

Дальнейшее продвижение проекта цифровой валюты для населения - "бриткойна" - будет зависеть от того, "какими способами еще мы сможем получить преимущества токенизации и инноваций", сказала Бриден на мероприятии МВФ в Бангкоке.

"Возможно, нам не нужен цифровой фунт так скоро", - добавила она, отметив, что альтернативы, такие как частные стейблкойны или токенизированные банковские депозиты, могли бы выполнять ту же роль столь же успешно.

Слова Бриден показывают, что британский регулятор выбрал выжидательную стратегию на фоне появления других инноваций в платежной системе, отмечает Bloomberg.

Банк Англии уже несколько лет прорабатывает возможность создания "бриткойна", несмотря на опасения противников проекта, что он может стать инструментом финансового надзора.

За последние 20 лет платежная система Великобритании уже претерпела значительные изменения: использование наличных для оплаты резко сократилось, отмечает агентство.

"Доля денег центрального банка в расчетах в экономике снизилась с двух третей до 8%. Имеет ли это значение? Лишилась ли денежная система Великобритании своей опоры из-за того, что деньги центрального банка больше не играют столь значительной роли?" - риторически спросила Бриден.

"Я определенно вижу будущее как своего рода денежную мультивселенную, где один фунт наличными, один фунт цифровой валюты центрального банка, если она появится, один фунт на банковском счете, один фунт в виде токенизированного депозита и один фунт в стейблкойне - все они могут свободно обмениваться друг на друга по номиналу", - отметила она.

Банк Англии МВФ Сара Бриден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

 В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

 В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 4,2%

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

 Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%

Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

 Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

 Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12255 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3880 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов