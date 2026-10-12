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"Почта России" в 2026 году получит 7 млрд руб. на выравнивание финансового положения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о выделении АО "Почта России" в 2026 году 7 млрд рублей из резервного фонда на выравнивание финансового положения, вливания планируются и в дальнейшем, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Правительство недавно приняло решение о выделении дополнительно 7 млрд рублей из резфонда уже в этом году на выравнивание финансовой ситуации на "Почте". И планируются дальнейшие такие финансовые целевые вливания для стабилизации (финансового положения "Почты" - ИФ) и реализации тех мер, которые предусмотрены принятым законом (о поддержке "Почты России" - ИФ)", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике в понедельник.

Предполагается, что дополнительные доходы "Почта России" также получит за счет увеличения комиссии за доставку пенсий, сказал министр. "Очень важное решение было принято. Мы это закладывали в наш законопроект о поддержке "Почты" - это увеличение комиссии за доставку пенсий. И у нас сейчас де-факто такое решение принято. В проекте бюджета Соцфонда, который внесен в общем пакете (бюджетном - ИФ), предусматривается увеличение дополнительных процентов. Это значимое увеличение и это дополнительные доходы для "Почты", - сказал глава Минцифры. Он уточнил, что размер комиссии планируется увеличить до 1,5% с нынешних 1,17%.

Кроме того, ежегодно "Почте" выделяется из федерального бюджета 5 млрд рублей на модернизацию ее отделений. Дополнительное софинансирование - примерно на 1 млрд рублей - поступает на эти цели от некоторых регионов за счет их бюджетов, отметил министр.

"Поэтому на "Почте" ситуация выравнивается. С точки зрения доходов (компании - ИФ) мы с оптимизмом смотрим на 2027 год", - заключил министр.

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