Профицит внешней торговли РФ в январе-августе вырос на 25%, до $91,6 млрд
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2026 года составило $91,6 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Август
|М/М
|Г/Г
|Январь-август
|Г/Г
|Экспорт
|40,9
|-8,7%
|27,8%
|312,4
|17,6%
|Импорт
|29,2
|-7,4%
|17,9%
|220,8
|14,7%
|Сальдо
|11,7
|-11,7%
|61,4%
|91,6
|25,0%
|Оборот
|70,1
|-8,1%
|23,5%
|533,2
|16,4%