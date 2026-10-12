Профицит внешней торговли РФ в январе-августе вырос на 25%, до $91,6 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2026 года составило $91,6 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):