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Профицит внешней торговли РФ в январе-августе вырос на 25%, до $91,6 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2026 года составило $91,6 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

ПоказательАвгустМ/МГ/ГЯнварь-августГ/Г
Экспорт40,9-8,7%27,8%312,417,6%
Импорт29,2-7,4%17,9%220,814,7%
Сальдо11,7-11,7%61,4%91,625,0%
Оборот70,1-8,1%23,5%533,216,4%
ЦБ РФ Банк России
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