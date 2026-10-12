BYD намерена нарастить штат в Европе до 40 тыс. и вскоре запустит производство в Венгрии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), планирует увеличить численность сотрудников в Европе до более 40 тыс. человек к концу десятилетия, заявила исполнительный вице-президент и руководитель зарубежного направления компании Стелла Ли в интервью Bloomberg TV на "полях" Парижского автосалона.

Штат BYD в Европе превысит 10 тыс. работников уже в ближайшее время, сказала она. Компания намерена нанимать специалистов как из автопрома, так и из других отраслей, включая работников, попавших под сокращения в европейских компаниях. В результате BYD может стать одним из крупнейших работодателей в автомобильной отрасли региона.

Сейчас китайская компания находится на завершающей стадии подготовки к запуску своего первого европейского завода в Венгрии, отметила Ли. Серийное производство планируется начать в четвертом квартале текущего года. В дальнейшем компания рассматривает возможность строительства еще нескольких предприятий в регионе, в том числе во Франции и в Испании.

Ли также сказала, что BYD продолжает оценивать потенциальные последствия недавно объявленных ограничений ЕС на импорт гибридных автомобилей из Китая, поскольку конкретные детали соглашения пока не обнародованы.

Акции BYD в понедельник подешевели на 0,4%.