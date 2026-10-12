Starbucks опровергла информацию о планах купить Chipotle Mexican Grill

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, не намерена покупать оператора ресторанов Chipotle Mexican Grill, сообщают NBC News со ссылкой на комментарий корпорации.

На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Starbucks в последние месяцы совместно с консультантами работала над предложением о покупке Chipotle - сети ресторанов мексиканской кухни с рыночной капитализацией в $39 млрд.

"Мы придерживаемся политики не комментировать слухи и спекуляции, но хотим четко заявить: мы не покупаем Chipotle", - заявили Starbucks.

Компания сосредоточена на реализации плана оздоровления собственного бизнеса.

Сделка Starbucks по покупке Chipotle привела бы к созданию компании с совокупной выручкой почти $50 млрд. Starbucks управляет сетью из 41 тысячи собственных и лицензированных кофеен, порядка 40% которых находится в США. Chipotle управляет 4,2 тысячи ресторанов, и почти все они находятся в США.

Такая сделка объединила бы два хорошо известных американских ресторанных бренда и стала бы крупнейшей в истории сектора.

Нынешний главный исполнительный директор Starbucks Брайан Никкол, занявший этот пост в сентябре 2024 года, пришел в компанию из Chipotle, которую возглавлял с 2018 года. С тех пор как Никкол покинул Chipotle, ее акции подешевели почти вдвое.