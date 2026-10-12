Поиск

Starbucks опровергла информацию о планах купить Chipotle Mexican Grill

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, не намерена покупать оператора ресторанов Chipotle Mexican Grill, сообщают NBC News со ссылкой на комментарий корпорации.

На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Starbucks в последние месяцы совместно с консультантами работала над предложением о покупке Chipotle - сети ресторанов мексиканской кухни с рыночной капитализацией в $39 млрд.

"Мы придерживаемся политики не комментировать слухи и спекуляции, но хотим четко заявить: мы не покупаем Chipotle", - заявили Starbucks.

Компания сосредоточена на реализации плана оздоровления собственного бизнеса.

Сделка Starbucks по покупке Chipotle привела бы к созданию компании с совокупной выручкой почти $50 млрд. Starbucks управляет сетью из 41 тысячи собственных и лицензированных кофеен, порядка 40% которых находится в США. Chipotle управляет 4,2 тысячи ресторанов, и почти все они находятся в США.

Такая сделка объединила бы два хорошо известных американских ресторанных бренда и стала бы крупнейшей в истории сектора.

Нынешний главный исполнительный директор Starbucks Брайан Никкол, занявший этот пост в сентябре 2024 года, пришел в компанию из Chipotle, которую возглавлял с 2018 года. С тех пор как Никкол покинул Chipotle, ее акции подешевели почти вдвое.

Starbucks США Chipotle Брайан Никкол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем торгов на Мосбирже в выходные 10-11 октября обновил рекорд

 Объем торгов на Мосбирже в выходные 10-11 октября обновил рекорд

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

 В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

 В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 4,2%

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

 Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%

Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

 Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

 Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3881 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12255 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов