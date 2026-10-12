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Российские банки в августе увеличили запасы драгметаллов на 3,6 т

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало сентября 2026 года оценивались в 949 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 75,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за август запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 3,6 тонны (на 5%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ЦБ РФ
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