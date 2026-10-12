РФ в первую декаду октября снизила портовые отгрузки зерна на экспорт в 5,3 раза

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Отгрузки зерна из РФ через портовую инфраструктуру в первую декаду октября составили 436 тыс. тонн, что в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,3 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы снизились в 4,7 раза, до 427,4 тыс. тонн против 2 млн тонн годом ранее. Ячменя было отправлено 5,5 тыс. тонн против 233,5 тыс. тонн, кукурузы - 2,7 тыс. тонн против 51 тыс. тонн.

По ее словам, пшеница отгружалась в 12 стран, год назад география экспорта включала 21 страну. Крупнейшим покупателем стал Египет, куда отправлено 86,5 тыс. тонн. Но это в 7,3 раза меньше, чем в этот же период прошлого года, - 633,5 тыс. тонн. На втором месте - Алжир, причем отгрузки в эту страну выросли до 60,3 тыс. тонн с 5,8 тыс. тонн.

В октябре возобновился экспорт во Вьетнам - 48 тыс. тонн, год назад поставок в эту страну не было.

Кроме того, отгрузки в Сомали выросли в 7,6 раза, до 41 тыс. тонн с 5,4 тыс. тонн год назад, в Турцию - снизились в 8 раз, до 37 тыс. тонн с 297 тыс. тонн, в Ливию - упали в 6 раз, до 30 тыс. тонн со 179,8 тыс. тонн.

Новыми направлениями экспорта в этом месяце стали Нигерия - 30 тыс. тонн и Мексика - 28,5 тыс. тонн.

Ячмень отгружался только в Иран, причем экспорт упал до 5,5 тыс. тонн со 159,2 тыс. тонн годом ранее. Иран также стал единственным покупателем кукурузы, но закупки упали в 16 раз, до 2,75 тыс. тонн.

Тюрина также сообщила, что пшеницу отгружали 10 компаний, в первой декаде октября 2025 года их было 35.

Перевалка зерновых и зернобобовых культур шла через 7 портов, в прошлом сезоне их было 35. Основной объем - 159,6 тыс. тонн отправлен через Усть-Лугу, через Высоцк - 137 тыс. тонн, через Санкт-Петербург - 122,8 тыс. тонн. Кроме того, из Махачкалы отправлено 12,3 тыс. тонн, из Астрахани - 11 тыс. тонн, из Владивостока - 5 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены европейской пшеницы за первую декаду выросли на $2, до $275 за тонну, американской - снизились на $9, до $286. Расчетная цена российской пшеницы в Новороссийске (FOB) снизилась до $210 с $212 за тонну.

"При этом закупочные цены пшеницы у российских производителей в долларовом эквиваленте перешли определенный рубеж и стали стоить меньше $100 - $99,2 за тонну. В рублевом эквиваленте к 10 октября они снизились до 8 500 рублей с 8 625 рублей за тонну в начале октября", - сообщила Тюрина.

"Причины - ограничение экспорта, поиск новых логистических путей, использование новых коридоров и т.д. При этом урожай зерна в этом году ожидается на уровне прошлого сезона, экспортный потенциал тоже хороший, но логистические изменения требуют определенного периода для адаптации экспортеров к новым цепочкам поставок", - сказала она. При этом, как считает эксперт, определенные надежды связаны с портами Балтики, ежемесячный экспорт через которые может составлять до 1,5 млн тонн.