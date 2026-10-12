Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2390п по индексу МосБиржи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на новостях о соглашении президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в США и на международные рынки, фактором поддержки также выступила вернувшаяся к росту нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $106,7 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2390 пунктов, а в начале торгов индикатор превышал 2400 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2393,83 пункта (+3,1%), индекс РТС - 898,65 пункта (+4,3%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "ВК" (+10,5%), "Роснефти" (+9,3%), "АЛРОСА" (+7,8%), "Сургутнефтегаза" (+6,7%), "Совкомфлота" (+6,3%), "Татнефти" (+6%), но просели бумаги "Яндекса" (-0,7%) после атак БПЛА на очередной дата-центр компании.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 октября, составил 83,9153 руб. (-98,95 копейки).

Подорожали также "префы" "Транснефти" (+5,8%), акции "Полюса" (+5,5%), "ЛУКОЙЛа" (+5,3%), "Интер РАО" (+5%), "Газпрома" (+4,8%), АФК "Система" (+4,5%), "Корп центра ИКС 5" (+3%), "НЛМК" (+2,9%), "Русала" (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,5%), "МТС" (+2,4%), "Норникеля" (+2,3%), "Северстали" (+2,2%), "Московской биржи" (+1,6%), ВТБ (+1,3%), Сбербанка (+1,1%), "префы" Сбербанка (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "ФосАгро" (+1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%).

Акции "Яндекса" просели после известий о том, что в ночь на воскресенье в результате атаки БПЛА была повреждена инфраструктура центра обработки данных (ЦОД) "Яндекса" во Владимире. Работа ЦОД была временно остановлена, часть сервисов недоступна для пользователей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Яндекс" постепенно восстанавливает доступ к своим сервисам, но часть их функций пока недоступна. ЦОД во Владимире - третий инфраструктурный объект "Яндекса", пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях.

Власти ЕС ввели санкции против 826 структур и 743 человек за то, что они, по версии Евросоюза, имеют отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ, говорится в тексте решения, опубликованном в понедельник в официальном журнале ЕС.

Президент США Дональд Трамп вечером в минувшую пятницу заявил в соцсети Truth Social, что у него состоялся успешный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого было достигнуто соглашение, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после. Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

По указанию Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало временную генеральную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок на период до 7 апреля 2027 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам вечером в пятницу, что Россия незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива раннее запланированных сроков, в среднесрочной перспективе объем его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц. Он отметил, что уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива. В ноябре этот объем может быть увеличен до 500 тыс. тонн, в декабре - до 1 млн тонн. "В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем", - подчеркнул Новак.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", несмотря на позитив конца прошлой недели после переговоров Трампа и Путина, геополитическая неопределенность остается высокой: ситуация с переговорами о мирном урегулировании украинского кризиса все еще лишена конкретики. Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер снова отложили визит в Москву, так как многосторонние переговоры в Майами сорвались.

Далее индекс МосБиржи, вероятно, уйдет в коррекцию, так как участники рынка будут склонны фиксировать краткосрочную прибыль, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в начале недели стабилизировался в коридоре 2375-2400 пунктов, приостановив подъем из-за сохранения напряженности по поводу ударов БПЛА по российской дата-инфраструктуре.

Тем не менее, рынок поддерживают ожидания по поводу продолжения российско-американского диалога: новость о телефонном разговоре президентов Путина и Трампа 9 октября стала катализатором оптимизма. После переговоров стало известно о временном послаблении американского санкционного режима для возобновления поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Сообщения о возможном снятии запрета на поставки дизельного топлива для некоторых производителей ранее подогрели рост акций "Газпром нефти" (+6,7% в понедельник), обновивших максимум с марта прошлого года.

При сохранении положительной динамики российского-американского диалога, индекс МосБиржи может закрепиться на уровне 2400 пунктов, что далее откроет движение к 2450-2500 пунктам, считает Федосов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также констатирует ралли на рынке акций РФ. Хотя внешний фон остается противоречивым, продолжению роста рынка способствуют высокие цены на нефть, причем на спотовом рынке, по оценкам ряда исследовательских агентств, они уже превышают $120 за баррель.

В настоящее время среднесрочный тренд направлен вверх. Выход индекса Мосбиржи к концу года в коридор 2400-2500 пунктов будет вполне возможен, если не произойдет каких-либо неприятных сюрпризов. Оптимистичный настрой рынку создают ожидания нового визита в Москву спецпосланников Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Возможно также, что рынок ожидает как минимум неплохих финансовых результатов от крупных корпораций за III квартал 2026 года - публикация отчетов стартует в третьей декаде октября. Также не исключено, что росту рынка способствует реинвестирование полученных промежуточных дивидендов обратно на рынок акций. Ближайшая цель по индексу Мосбиржи видится на 2420 пунктах, считает Мильчакова.

Цена фьючерсов на нефть Brent поднялась к $107 за баррель - возможно, после заявлений главы Saudi Aramco о том, что нефтяная инфраструктура стран Персидского залива будет восстанавливаться даже после окончания ближневосточного конфликта в среднем не менее двух лет.

"Ожидаем, что во вторник индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2350-2450 пунктов", - заключила Мильчакова.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, российский фондовый рынок начал неделю с локального рекорда, сохранив подъем после торгов "выходного дня". На фоне геополитического оптимизма индекс Мосбиржи протестировал рубеж 2400 пунктов, максимум за 4 месяца. Однако удержать пиковые значения не удалось, поскольку из-за сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочли оперативно зафиксировать быструю прибыль.

Главным локомотивом "бычьего" импульса стали новости о том, что Россия и США заключили соглашение по поставкам дизельного топлива, а Вашингтон заявил о возможном "энергетическом перемирии" между Москвой и Киевом. Тем не менее, официального подтверждения деэскалации со стороны Кремля не последовало. Контакты продолжаются на фоне неблагоприятного внешнего фона: Евросоюз одобрил очередной 22-й пакет антироссийских санкций, а американские переговорщики отложили визит в Москву.

В корпоративном секторе под серьезным давлением оказались бумаги "Яндекса". Компания подтвердила информацию о повреждении своего крупного дата-центра во Владимире в результате атаки БПЛА. Это уже третий пострадавший объект компании за последнее время после инцидентов в Сасово и Калуге. Облачная платформа Yandex Cloud переведена в аварийный режим, что привело к сбоям в ряде сервисов, отмечает эксперт.

В ближайшие дни наиболее вероятна консолидация индекса МосБиржи в границах 2350-2400 пунктов. Инвесторам стоит проявить осторожность: на неделе предстоит массовый дивидендный "гэп" в тяжеловесных акциях ("НОВАТЭК", "Норникель", "Татнефть", "Газпром нефть"). В условиях жесткой монетарной политики ЦБ и ожиданий свежих данных по инфляции закрытие этих "гэпов" может затянуться, поэтому краткосрочные инструменты денежного рынка и флоатеры по-прежнему остаются наиболее безопасной гаванью, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций, преобладает подъем в Европе (индексы FTSE, DAX растут на 0,8%, CAC 40 просел на 0,1%), но нет единого вектора в США (индексы к 19:00 по Москве изменились на 0,03-0,5%).

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены вернулись к росту на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке в связи с серьезными атаками на Саудовскую Аравию.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $106,72 за баррель (+1,9% и +0,4% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $93,76 за баррель (+2,1% и +0,4% в пятницу).

Удар хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу привел к гибели 12 человек, 309 получили ранения, сообщило саудовское управление гражданской авиации. Посольство США в Эр-Рияде, а также дипмиссии других западных стран призвали своих граждан избегать поездок в район аэропорта и предупредили о возможных сбоях в транспортном сообщении. Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты "примут решение" о возможном участии в операциях против хуситов.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о подрыве на мине нефтяного супертанкера во время прохождения Ормузского пролива.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в Ормузском проливе и прилегающих районах с начала октября было атаковано 11 торговых судов.

Рынок также продолжает оценивать перспективы поставок нефтепродуктов на мировой рынок после соглашения Трампа и Путина по поставкам российского дизельного топлива на американские и международные рынки.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 155,01 млрд рублей (из них 11,9 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 10,69 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,71 млрд рублей на акции "Роснефти").