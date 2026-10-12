Рубль в понедельник уверенно укрепился к юаню

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в понедельник; рубль вырос благодаря новостям о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели успешные переговоры относительно поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,5125 руб., что на 16,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 13 октября на 98,95 копейки, до 83,9153 руб./$1, и уменьшил курс евро на 93,9 копейки, до 94,0355 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Трамп в пятницу написал в соцсети Truth Social, что провел "успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что РФ незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн - в течение ноября и 1 млн тонн сразу после". Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Документ OFAC разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США, до 7 апреля 2027 года.

РФ незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива раннее запланированных сроков, в среднесрочной перспективе объем его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия позитивно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями, и готова к будущей координации действий, направленных на создание более предсказуемого и здорового рынка", - сказал Новак.

Он отметил, что уже в октябре РФ готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива. В ноябре этот объем может быть увеличен до 500 тыс. тонн, в декабре - до 1 млн тонн. "В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем", - подчеркнул Новак.

"Рубль укрепился в ходе торговой сессии понедельника на фоне новостей о поставках российского дизельного топлива на международные рынки. Потенциальный рост экспортной выручки может оказать поддержку национальной валюте. Важным фактором поддержки в текущий момент остается поступление выручки от августовских поставок, осуществлявшихся в условиях повышенных цен на нефть. Приток экспортной выручки компенсирует давление на рубль со стороны значительных объемов покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль открылся с ощутимым межсессионным разрывом вверх к юаню, который впервые с начала месяца опускался чуть ниже уровня 12,5 руб. Затем российская валюта умеренно скорректировалась, но вскоре вернулась к достигнутым вершинам и находится в хорошем плюсе. Восходящий импульс курса рубля спровоцирован позитивными геополитическими новостями. На их фоне многие могут выходить из иностранной валюты, которую использовали как один из активов, традиционно воспринимаемых в качестве защитного инструмента на фоне большой неопределенности, связанной с геополитикой. Если пара CNY/RUB закрепится под уровнем 12,5 руб., ускорив снижение, следующей его целью может стать область 12,28-12,32 руб., нижняя граница которой является двухмесячным минимумом", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2026 года составило $91,6 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в августе текущего года по сравнению с августом 2025 года вырос на 61,4% - до $11,7 млрд.

Объем экспорта в январе-августе т.г. увеличился на 17,6% до $312,4 млрд, импорта - на 14,7% до $220,8 млрд.

Экспорт в августе вырос по сравнению с тем же месяцем 2025 года на 27,8% до $40,9 млрд, импорт - на 17,9% до $29,2 млрд.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2026 года выросло по сравнению с январем-августом 2025 года на 16,4% и составило $102,9 млрд (против $88,4 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за январь-август 2026 года увеличился на 14,2%, составив $304,2 млрд ($266,4 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ вырос на 13,1% - до $201,3 млрд (против $178 млрд годом ранее).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе 2026 года составил $505,5 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 13,7% (с $444,4 млрд).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.

Инфляция в России в сентябре 2026 года составила 0,35% после сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле, 0,87% в июне, 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,6% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил Росстат в пятницу вечером.

За январь-сентябрь 2026 года цены в РФ выросли на 5,04%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-сентябрь цены поднялись на 4,29%).

Рост потребительских цен в сентябре 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,27%, а также превысил недельную динамику, которая указывала на рост цен в сентябре около 0,3%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2026 года ускорилась до 6,35% (аналитики ожидали замедления до 6,26%) с 6,33% на конец августа. На конец июля годовая инфляция равнялась 5,98%, на конец июня - 6,02%, на конец мая - 5,31%, на конец апреля - 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6%.

Нефть

Цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке в связи с атаками на Саудовскую Аравию.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются на уровне $106,72 за баррель, что на 1,92% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,09% до $93,76 за баррель.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о подрыве на мине нефтяного супертанкера во время прохождения Ормузского пролива.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в Ормузском проливе и прилегающих районах с начала октября было атаковано 11 торговых судов.

Ставки межбанковского кредитного рынка показали слабую динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 12 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу выросла на 3 базисных пункта - до 14,04% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник осталась на прежнем уровне - 14,08% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 14,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 14,61% годовых.