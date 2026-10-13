Госдума рассмотрит во вторник отчет об исполнении бюджета РФ за 2025 год

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб. (2,6% ВВП). Счетная палата в заключении на документ указывает на падение поступлений налога на прибыль в бюджеты регионов и рост их коммерческого долга.

Документ (N1260086-8) в июне внесло в парламент правительство.

Согласно пояснительной записке, доходы федерального бюджета в 2025 г. составили 37,28 трлн руб. или 17,4% ВВП (в 2024 г. - 18,1% ВВП), расходы составили 42,91 трлн руб. или 20% ВВП (в 2024 г. - 19,9% ВВП). Дефицит составил 2,6% ВВП (в 2024 г. 1,7% ВВП).

Нефтегазовые доходы снизились до 8,48 трлн руб. против 11,13 трлн руб. годом ранее, их доля к ВВП уменьшилась с 5,5% до 4%. Это произошло под воздействием динамики цен на энергоносители, а также структурных показателей отрасли, говорится в пояснительной записке к документу. Нефтегазовые доходы выросли до 28,81 трлн руб., или 13,4% ВВП (в 2024 г. - 12,6% ВВП).

Согласно пояснительной записке, сильнее всего прогноз был превышен по безвозмездным поступлениям в федеральный бюджет: они составили 475,7 млрд руб., что в 3,9 раза больше прогнозных 122,2 млрд руб. Доходы от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества превысили прогноз на 31%, составив 116,7 млрд рублей. Дивиденды (с учетом дивидендов ПАО Сбербанк и Банка ВТБ) принесли бюджету 1 трлн руб., вместо ожидавшихся 793,3 млрд рублей. При этом поступления от рентных таможенных пошлин на удобрения, зерно, масло и масличные культуры оказались почти вдвое ниже прогноза: 61,6 млрд рублей вместо 115,4 млрд рублей. Сильнее всего в абсолютном выражении прогноз не выполнен по поступлению НДПИ на нефть: недобор составил 243,2 млрд руб. "На снижение суммы поступлений нефтегазовых доходов за 2025 г. относительно прогноза повлияли более низкие фактически сформировавшиеся цены на углеводородное сырье и курс доллара США относительно учтенных в законе о бюджете", - говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2025 г. ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%, при этом ставка, зачисляемая в федеральный бюджет, увеличилась с 3% до 8%, а региональная часть осталась на уровне 17%. Одновременно была введена прогрессивная шкала НДФЛ.

В результате поступления налога на прибыль в федеральный бюджет в 2025 г. выросли на 72,2%, до 3,94 трлн руб. "По сравнению с 2024 г. поступления налога на прибыль организаций увеличились в основном в результате изменения налогового законодательства в части повышения налоговых ставок на 5 процентных пунктов, а также на фоне динамики процентных ставок, связанной с повышением ключевой ставки Банком России, и роста объемов размещения ценных бумаг", - говорится в пояснительной записке. Поступления НДФЛ в федеральный бюджет увеличились более чем вдвое - на 125,3%, до 763,1 млрд руб., как отмечается в пояснительной записке, это произошло в основном в результате начала уплаты налога по новой прогрессивной шкале.

При этом Счетная палата в своем заключении на документ обращает внимание на ситуацию с налогом на прибыль в регионах. Поступления налога в консолидированные бюджеты регионов в 2025 г. снизились на 8,6%, до 5,27 трлн руб. Согласно пояснительной записке, падение сборов налога на прибыль в регионах продолжается второй год: в 2024 г. они сократились на 4%. Счетная палата в своем заключении отмечает, что сборы упали в 55 регионах, в 17 из них - более чем на 20%. В 2024 г. таких регионов было 52 и 14 соответственно.

"В наибольшей степени проблемы с поступлениями налога на прибыль испытывают регионы с преобладанием сырьевых, добывающих отраслей в структуре ВРП, работающих на экспорт, специализирующихся на добыче нефти и газа, угля, лесном комплексе, металлургии в результате введения санкционных ограничений, снижения цен на уголь, снижения возможностей по перевозке продукции по железнодорожным путям, получения убытка от изменения стоимости валюты, а также ростом расходов организаций на фоне повышения ключевой ставки рефинансирования", - отмечает Счетная палата.

Отрицательная динамика поступлений налога на прибыль третий год подряд фиксируется в Санкт-Петербурге, Астраханской, Кемеровской и Сахалинской областях. Наибольший рост поступлений показали дальневосточные регионы, ориентированные на страны АТР, а также регионы со специализацией на ОПК, отмечается в заключении Счетной палаты.

Поступления НДФЛ в бюджеты регионов выросли на 11,7%, до 8,97 трлн руб. Однако темпы роста замедлились: в 2024 г. прирост составлял 26%.

Всего доходы региональных бюджетов в 2025 г. выросли на 5%, до 25,85 трлн руб. Дефицит консолидированных бюджетов регионов составил 1,54 трлн руб. С дефицитом исполнены бюджеты 73 регионов против 49 годом ранее, отмечается в пояснительной записке. Остатки средств региональных бюджетов за год сократились на 28,2%, до 2,5 трлн руб.

Госдолг регионов в 2025 г. вырос на 10,6%, до 3,48 трлн руб. Счетная палата отмечает рост коммерческой части долга: объем кредитов от кредитных организаций увеличился почти втрое, с 227,5 млрд руб. до 675,9 млрд руб., а их доля в структуре долга выросла с 7,2% до 19,4%.