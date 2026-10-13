Citigroup в III квартале увеличил чистую прибыль на 41%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, в третьем квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 41%, выручку - на 8%.

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $4,86 млрд, или $2,85 в расчете на акцию, против $3,46 млрд, или $1,86 на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до $23,85 млрд с $22,09 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали выручку в размере $23,72 млрд и прибыль в размере $2,66 на акцию.

Чистый процентный доход банка в прошедшем квартале повысился на 14%, непроцентные доходы уменьшились на 4%.

Объем отчислений на возможные потери по кредитам вырос до $333 млн со $145 млн в третьем квартале прошлого года.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября равнялся 12,8% против 13,3% годом ранее и 12,8% на конец июня.

Сегмент услуг (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами) в минувшем квартале увеличил выручку на 15% - до $6,61 млрд.

Доходы рыночного сегмента повысились на 6% и достигли $6,11 млрд. В том числе выручка от операций с акциями поднялась на 14% (до $1,73 млрд), с инструментами с фиксированной доходностью - на 4% (до $4,39 млрд).

Выручка корпоративно-инвестиционного банкинга увеличилась на 2%, составив $1,73 млрд. Доходы в сфере управления активами выросли на 15% - до $3,27 млрд. Доходы американского бизнеса по выпуску банковских карт почти не изменились и составили $4,66 млрд.

Объем выданных Citigroup кредитов на конец сентября равнялся $820 млрд, увеличившись за год на 12%. При этом сумма депозитов, размещенных в банке, выросла на 9% - до $1,51 трлн.

В июле-сентябре банк направил акционерам $4,1 млрд в виде дивидендов и выкупа акций.