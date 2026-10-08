Большинство американцев выступают за замедление развития ИИ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Большинство американцев считает, что искусственный интеллект развивается слишком быстро, показал опрос AP-NORC, проведенный 24-28 сентября среди 2140 совершеннолетних граждан США.

64% респондентов отмечают, что технология развивается слишком быстро, 27% полагают, что ИИ развивается в нормальном темпе, 8% хотели бы ускорить его разработку, а 1% воздержался от ответа.

Кроме того, 81% респондентов считает очень важным сохранение ИИ под контролем человека, тогда как 5% не придают этому аспекту значения. Идею "человеческого" контроля над ИИ чаще поддерживают американцы с демократическими взглядами, а не с республиканскими, 86% против 82%, соответственно.

Большое внимание американцы также уделяют мерам по защите американских работников от последствий развития ИИ, их важность отмечают 77% респондентов и только 6% не видят в этом проблему. О возможной потере рабочих мест беспокоятся 82% респондентов-демократов и 78% сторонников республиканцев.

Несмотря на то, что многие американцы выступают за замедление разработки ИИ, президент Дональд Трамп, как сообщалось, не поддерживает эту идею из-за опасений, что Китай получит преимущество благодаря этой технологии. Однако, как показал опрос, меньше половины респондентов (45%) волнуются о проблеме проигрыша технологической гонки в сфере ИИ с другими странами. Об этом чаще переживали респонденты с республиканскими взглядами (63%), а реже - с демократическими (36%).

В сентябре руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. По их мнению, это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.