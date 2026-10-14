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В России сельхозорганизации в сентябре снизили производство скота и птицы на 3,4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в сентябре произвели 1,13 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 3,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил Росстат.

Темпы снижения ускорились, в августе они составили 2,6%.

В частности, птицы в сентябре было выращено 535,8 тысячи тонн, что на 5,6% меньше, чем годом ранее, свиней - 489,8 тысячи тонн (на 2% меньше), овец и коз - 3,4 тысячи тонн (на 6,1% меньше).

В то же время предложение крупного рогатого скота выросло на 1,8%, до 95,8 тысячи тонн.

За девять месяцев общее производство скота и птицы снизилось на 0,7%, до 10,19 млн тонн с 10,26 млн тонн за январь-сентябрь 2025 года. В частности, выращивание крупного рогатого скота снизилось на 0,2%, до 816,4 тыс. тонн, птицы - на 3,6%, до 4,89 млн тонн, овец и коз - на 0,7%, до 18,9 тыс. тонн В то же время производство свиней сохранилось в положительной зоне с ростом в 2,7%, до 4,4 млн тонн.

Надой молока в сельхозорганизациях в сентябре вырос на 1,8%, до 1,77 млн тонн, за девять месяцев - на 2,1%, до 16,48 млн тонн. Производство яиц в минувшем месяце составило 3,3 млрд штук (на 2,8% меньше), за девять месяцев - 30,4 млрд штук (на 1,1% больше).

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на конец сентября составило 7,37 млн голов (на 1,8% меньше, чем год назад), в том числе 2,94 млн коров (на 2,7% меньше). Численность свиней снизилась на 2,8%, до 26,68 млн голов, овец и коз - на 5,7%, до 2,63 млн голов, птицы - на 1,4%, до 479,98 млн голов, лошадей - на 6,1%, до 187,8 тысячи голов.

Росстат
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