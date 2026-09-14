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Российские сельхозорганизации в августе снизили производство скота и птицы

Начало сокращаться производство свиней

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в августе 2026 года произвели 1,1 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 2,6% меньше, чем годом ранее, начало снижаться производство свиней, сообщил Росстат.

Так, свиней было выращено 475,7 тысячи тонн, что на 0,1% меньше, чем год назад. До этого свиноводческий сектор рос. Продолжилось снижение производства птицы - на 6,1%, до 565,7 тысячи тонн. Причем темпы снижения ускорились: месяцем ранее они составляли 4,5%.

Производство овец и коз сохранилось на уровне августа 2025 года - 2,1 тысячи тонн.

В то же время выращивание крупного рогатого скота выросло на 6,7%, до 90,3 тысячи тонн.

За восемь месяцев в годовом выражении общее производство скота и птицы снизилось на 0,3%, до 9,06 млн тонн. В частности, выращивание крупного рогатого скота сократилось на 0,5%, до 720,5 тыс. тонн, птицы - на 3,3%, до 4,36 млн тонн. В то же время производство свиней, несмотря на августовское снижение, сохранилось в положительной зоне с ростом в 3,3%, до 3,96 млн тонн, овец и коз - увеличилось на 0,6%, до 15,5 тысяч тонн.

Надой молока в сельхозорганизациях в августе вырос на 1,3%, до 1,83 млн тонн, за восемь месяцев - на 2,1%, до 14,7 млн тонн. Производство яиц в августе составило 3,36 млрд штук (на 2% меньше), за восемь месяцев - 27,07 млрд штук (на 1,6% больше).

Поголовье крупного рогатого скота на конец августа 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось на 1,6%, до 7,42 млн голов, в том числе коров - на 2,7%, до 2,94 млн голов. Численность свиней упала на 2,3%, до 26,94 млн голов, овец и коз - на 6,2%, до 2,71 млн голов, птицы - на 3,4%, до 472,6 млн голов.

Эти данные не учитывают статистику но новым регионам.

Росстат
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