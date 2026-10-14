Российские сельхозорганизации в сентябре снизили продажу пшеницы на 26,4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в сентябре реализовали 5,9 млн тонн пшеницы, что на 26,4% меньше, в сентябре 2025 года (8,1 млн тонн), сообщил Росстат.

За девять месяцев продажи пшеницы выросли на 6,7%, до 33,3 млн тонн.

Кукурузы в сентябре было продано 363,8 тысячи тонн (почти в 1,5 раза больше), в январе-сентябре - 4,5 млн тонн (на 24,1% больше).

Всего в минувшем месяце сельхозорганизации реализовали 8,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 24,7% меньше, чем в сентябре 2025 года (10,9 млн тонн). За девять месяцев продажи выросли на 6,7%, до 48 млн тонн.

Росстат также сообщил, что в сентябре сельхозорганизации продали 1,57 млн тонн масличных культур (на 5,7% меньше). За девять месяцев реализация выросла на 19,4%, до 10,7 млн тонн. В том числе подсолнечника продано соответственно 651,3 тысячи тонн (на 2,5% меньше) и 4,8 млн тонн (на 13,5% больше).